Calvin Klein hat für seine Herbstkampagne wieder Promis darum gebeten, die Hosen runterzulassen – aber nicht so, wie man jetzt denkt. Es geht nicht nur um Unterwäsche, sondern um Liebe, Angst und geflucht wird auch mal. Am Dienstag wurde die Kampagne bei Snapchat vorgestellt: Unter anderem mit dabei sind Kate Moss, Margot Robbie, Zoë Kravitz, Lola Kirke, Frank Ocean und noch viele mehr.In den Kampagnenvideos werden sie vom Fotografen und Filmemacher Tyrone Lebon ganz nah, betont natürlich oder bewusst überinszeniert gezeigt.Außerdem hat Calvin Klein eine eigene YouTube-Playlist mit 30 Sekunden langen Clips veröffentlicht, in denen über Trennungen, Kreativität, Männer, Frauen und die Bedeutung von Geschlecht gesprochen wird – und das funktioniert trotz der kurzen Zeitspanne erstaunlich gut.Wir haben die inspirierendsten Zeilen zusammengefasst: