„Selbstliebe entsteht nicht einfach, wenn wir uns jeden Tag vorm Spiegel loben“

„Zu sehen was passiert wenn wir uns gegenseitig unterstützen, das ist einer der Gründe weswegen ich mich so offen zeige, wie ich bin!“ sagt Louisa. Und es sind nicht nur die Frauen, die mir schreiben wie meine Fotos und Texte auf Instagram ihr Leben verändert haben, es sind auch Männer. Sie sagen: „Endlich verstehe ich warum meine Freundin vor dem Spiegel morgens weint“ oder „Jetzt weiß ich, was für einem Druck meine Tochter ausgesetzt ist und kann ihr ganz anders helfen.“ Solche Kommentare zeigen das auch Instagram, wie alles im Leben, zwei Seiten hat. Man kann sich auf den Kanälen der Schönen und Reichen aufhalten oder den Menschen folgen, die auf und mit Instagram etwas verändern wollen. Die Entscheidung liegt nur bei einem allein: Bei dir selbst. Und es ist das Wort Selektion, das in unserer Zeit und Gesellschaft, vor allem in unserer Generation, so entscheidend geworden ist. Denn die Flut aus Informationen bricht jeden Tag aufs neue über uns herein und die Möglichkeit nicht in ihr zu versinken und sich zu verlieren, ist die Selektion. Durch sie entscheidet sich ob wir am Ende auf einer positiven Welle reiten oder unter einer negativen Welle aus Emotionen zusammenbrechen. „Darum heißt es Accounts, die einem nicht gut tun, entfolgen und sich mit Dingen und Menschen beschäftigen die einen stärken“ sagt Saskia.