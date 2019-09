Blutiger Etikettenschwindel: Wenn Echtpelz als Fake Fur ausgegeben wird

China hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Pelz-Hersteller weltweit entwickelt. 50 Prozent aller Pelzprodukte stammen aus dem Land. Während es in Deutschland Tierschutzgesetze zur Haltung und Tötung von Tieren gibt, sind solche Bestimmungen in China unbekannt. Marderhunde werden dort auf großen Farmen für die Fellproduktion gezüchtet. Das Fell des "Racoon Dog", also des Waschbären-Hundes, wird auf Etiketten gerne direkt zum Waschbär umbenannt. Hundepelz will einfach niemand gerne tragen. Daher gibt es eine Vielzahl schillernder Namen für Hunde, Katzen und Kaninchen. Die Pelze werden dann direkt vor Ort zu Schleuderpreisen verkauft. Ein ganzes Fell kostet rund 70 Euro. Nach der weiteren Verarbeitung verkaufen Fabriken Pelzbommel für Mützen für vier bis fünf Euro und Fellkragen für elf bis 13 Euro. Marderhundfell landet vor allem auf dem europäischen Markt. Ein Fabrikbesitzer erzählt dem NDR, dass deutsche Firmen und Auftraggeber bei dem Fell zugreifen. Ein Drittel der verarbeiteten Felle aus China kommt zu uns.