Streng genommen ist Birkenstock also schon längt in Paris angekommen, jetzt hat das Brand aus Deutschland zum ersten Mal im Rahmen der Men’s Fashion Week seine neuen Designs präsentiert. Die L'Orangerie Ephémère in den Jardin Tuilleries wurde kurzerhand in ein grünes Gewächshaus verwandelt, durch das 40 Models auf einem hölzernen Laufsteg flanierten. Mel Ottenberg, der sonst Rihanna einkleidet, war fürs Styling der Show verantwortlich. Womöglich konnte er mit seinen gelungenen Looks sogar Gäste wie Carine Roitfelt, Caroline Issa oder Elisa Nalin, die sonst eher auf spektakuläre High Heels setzen, sogar von den neuen Sandalen überzeugen.