Going Out With A Bang: Die heißesten Sexszenen aus Filmen & Serien

Jede*r liebt Sexszenen. Okay, das stimmt vielleicht nicht so ganz – auf das Setting kommt es an. Sitzt man mit der vorpubertierenden Schwester vor dem Fernseher, muss es nicht unbedingt so richtig zur Sache gehen. Aber beim gemütlichen Binge-Abend allein zu Hause wartet man förmlich darauf, dass sich zwei (oder mehrere) Charaktere endlich ihrer über Stunden und mehrere Folgen aufgebauten Lust hingeben. Passiert es dann endlich, kann sich das Gucken einer solche Szene fast genauso befriedigend anfühlen wie echter Sex. Dem stimmst du nicht zu? Na gut, aber mit einem Porno sind sie definitiv vergleichbar, was gut ist, jetzt wo man auf Tumblr keinen mehr findet…