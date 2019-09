IZAIO x Sleek veranstalten ihre Fashion Week Party gemeinsam im House of Weekend. Nico Adomako und Pascal Voltaire legen auf. Euer Glück könnt ihr den ganzen Abend lang für einen guten Zweck bei der Tombola versuchen. Alle Erlöse gehen an die Cucula Refugees Company for Crafts and Design.Wo?House of Weekend, Alexanderstraße 7