Warum ich bei Zara einkaufe, obwohl ich bewusst konsumieren will

Früher konsumierte ich blind – das erste Gehalt auf dem Konto und ab zu H&M & anderen großen Ketten. Heute versuche ich, bewusster einzukaufen. Denn spätestens seit dem Brand in einer Textilfabrik in Dhaka in Bangladesch am 24. April 2013 mit 1135 toten Menschen und Dokumentationen wie True Cost sollte klar sein: Fast Fashion ist und darf nicht die Lösung sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen für unseren Konsum, dem Wunsch nach Masse, immer weiter leiden. Bewusster Konsum, die Frage „Was brauche ich wirklich?“ und das Wissen, dass ein T-Shirt eben nicht drei Euro kosten und gleichzeitig fair produziert sein kann, ist glücklicherweise immer öfter ein Thema. Bei mir persönlich wie auch in immer mehr Unternehmen sowie in den Medien. Ist die Veränderung da – oder doch nur der Wunsch nach ihr?