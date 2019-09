Auch wir bei Refinery29 treten ab und an in die Falle, täglich dasselbe zum Lunch zu essen, bis wir den Vietnamesen nebenan oder das Kumpir-Geschäft die Straße runter nicht mehr ausstehen können. Sich das Mittagessen am Vorabend zuzubereiten, erfordert hingegen Planung und Lust und die fehlt einem dann doch häufig nach einem langen Tag im Büro. Trotzdem kann man mit einer gut sortierten Schreibtischschublade jedes Gericht aufwerten – selbst ein simples Brötchen vom Bäcker oder einen Mix von der Salatbar im Supermarkt. Wetten, dass deine Kollegen sich des Öfteren an deiner Officeschubladenspeisekammer bedienen werden?