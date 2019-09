Trotzdem behandelt Altered Carbon seine Frauen nicht immer gut. Wie in den meisten Sci-Fi Welten - Blade Runner kommt direkt in den Sinn - sind sexuelle und körperliche Gewalt im Überfluss und einige Parts stellen weibliche Nacktheit á la Game of Thrones zur Schau . In einer Show, in der alle Körper eine Ware sind, werden weibliche Körper disponibler als andere. Und doch, nachdem man alle 10 Folgen gesehen hat, sind die weiblichen Charaktere diejenigen, die als am stärksten, vielfältigsten und komplexesten hervorstechen. Drei der vier weiblichen Hauptcharaktere sind Women of Color, ein seltenes Ereignis in sowohl Sci-Fi als auch Fernsehen im Allgemeinen. Aber wie bringe ich das mit all den Brüsten in Einklang? Ich habe Kalogridis gefragt, welche Herausforderungen es mit sich bringt, eine Welt zu zeigen, die so feindselig mit Frauen umgeht, sich in einem Männerdominierten Raum zu beweisen und ob sie sich selbst als „weibliche Filmemacherin“ bezeichnet.