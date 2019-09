Deswegen hasse ich es, mit anderen Leuten Serien zu schauen

Vielleicht bin ich eine Spielverderberin, aber ich will selber herausfinden, wer der Mörder ist. Wenn jemand neben mir sitzt und sagt: „Sie hat ihm gerade etwas in Geheimsprache gesagt. Wahrscheinlich war das sein Todesurteil, weil sie in Wirklichkeit ein Maulwurf ist“, macht mir das alles kaputt. Ich will bis zum Ende, bis zur Auflösung warten und mir, bis es soweit ist, meine eigenen Theorien spinnen, vielen Dank. Und genau deswegen schaue ich so gerne alleine fern. Ich liebe meine Freunde und ich will Zeit mit ihnen verbringen. Aber wenn es um eine spannende Serie geht, will ich wirklich einfach nur mal kurz alleine sein. Und Choco Crossies essen, wenn ich Lust drauf habe – ohne störende Nebengeräusche.