Restaurants sind gesellige Orte. Eigentlich gibt es in so einem Restaurant ständig irgendeine Form der Interaktion mit anderen Menschen, sei es mit dem Service, den anderen Gästen oder eben mit der eigenen Begleitung. Ich rede hier nicht von Cafés, in denen gefühlt jede zweite Person alleine vor ihrem Laptop sitzt, ich rede von so richtigen Restaurants. Solche, die keine Sitzreihe am Fenster haben, damit man dort ungestört schnell einen Coffee to stay trinken kann. Ich meine solche, in denen man reservieren muss und sich eventuell sogar saubere Klamotten anzieht. Solche, in denen das Licht gedimmt wird. Solche, in denen das Essen richtig gekocht und nicht nur einfach mit dem Kontaktgrill aufgewärmt wird. Aber was passiert nun, wenn man alleine in eben so ein richtiges Restaurant geht? Tritt der sogenannte Spotlight-Effekt ein, ein Effekt, der ganz einfach gesagt nur beschreibt, dass man sich selbst viel zu ernst nimmt, sich wie auf einem Präsentierteller fühlt und es den anderen Personen womöglich gar nicht auffällt, dass man alleine isst?