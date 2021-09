“Ohne Frauen kann ich nicht leben”

Und genau dafür sind diese waschechten Queens im Anmarsch: Im Rahmen der She Moves Us Kampagne von PUMA haben LaPili, Alicia Awa und Yendry nämlich gerade gemeinsam an einem Song gefeilt, der auf dem magischen Gefühl basiert, das in uns hochkommt, wenn wir Frauen uns gegenseitig supporten, so richtig aufrichtig. Frei nach PUMA’s Motto “Real Queens don’t compete, they join forces”. Es geht in dem Track dabei um mehr als nur “Yaaas Queen” unter das letzte Selfie zu kommentieren (bitte hört damit aber auch nie auf, ja?). Es geht um Ehrlichkeit und Weichheit, um Empathie und Power und Magie. Aber das erzählen Alicia und LaPili euch am besten selbst: