Dürfen wir vorstellen? Apples AirPods, die Haargummis unter den Kopfhörern. Zumindest, was das „War gerade eben noch da, ist aber jetzt spurlos verschwunden“-Potential angeht. Genau diese Bedenken schießen mir durch den Kopf, als ich den kabellosen Neuankömmling nach der Keynote in San Francisco zum ersten Mal in die Hand nehme.Statt Kabelsalat setzt Apple jetzt auf Ordnung in futuristischer Optik: Die AirPods waren die Überraschung der Präsentation und können mehr als nur nach Geheimagentenwerkzeug aussehen, das Musik abspielt.Eingeschaltet sind sie automatisch, sobald man sie in die Ohren steckt. Begegnet man jemanden auf der Straße und möchte kurz quatschen, nimmt man einen AirPod aus dem Ohr und der Sound pausiert von alleine. Außerdem sind sie mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet. Man kann mit den AirPods also auch telefonieren oder Apples berühmten Sprachassistenten zu den wichtigen Themen des Tages befragen. Sag mal, Siri, brauche ich sowas wirklich?Wer einmal probiert hat, vor dem Joggen das Kopfhörerkabel angenehm zu verstauen – unter dem T-Shirt? Unbequem. Einfach lose hängen lassen? Es schlingert und man hat ständig das Gefühl, etwas festhalten zu müssen – spürt zumindest eine Grundsympathie für die AirPods. Sie sehen auf dem Bild aus, als müsste ich nur einmal den Kopf schütteln und schon würden sie am Boden liegen, sitzen aber erstaunlich fest. Der Sound ist einwandfrei, auch die automatische Pausenfunktion klappt problemlos.