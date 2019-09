Das neue iPhone ist ein Minimalist, der beschlossen hat, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Man setzt auf Schwarz statt bunte Neuzugänge, außerdem kommt es wirklich ganz ohne Kopfhöreranschluss aus.



Auch ein weiteres, im Vorfeld heiß diskutiertes Gerücht wurde bei der Präsentation im Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco bestätigt: Das iPhone 7 ist wasserabweisend. Das klingt erstmal nicht nach großen Überraschungen. Einen kleinen Aufreger gab es aber dann noch – nur so viel vorweg: Kopfhörer werden das Thema der Woche bleiben.



Was sonst noch wichtig ist, haben wir hier für euch zusammengefasst.





1. Es gibt nicht mehr Farben, aber mehr Varianten. Schwarz ist das neue Space Grey. Davon gibt es gleich zwei unterschiedliche Versionen – das iPhone 7 kommt in mattem Schwarz und in Diamantschwarz, der glänzenden Variante. Roségold, Gold und Silber bleiben.