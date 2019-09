Für Schwarze Frauen ist afrofuturistische Mode mehr als ein Kostüm

Wenn es jedoch darauf ankommt, das Genre zu definieren und abzugrenzen, wird die Sache etwas schwieriger. Um zu verstehen, was Afrofuturismus ist, muss man verstehen, was eine gute Science-Fiction-Geschichte ausmacht. Hier steht meist eine Zivilisation kurz vor der Zerstörung durch einen bösen Imperatoren. Doch dann findet sich aus Reihen des Volkes ein Anführer, der in der Lage ist, das Böse zu besiegen, indem er sein traditionelles Wissen mit den neuesten Technologien verbindet. Das, was die Zivilisation so angreifbar gemacht hat, ist am Ende auch das, wodurch sie sich aus ihrer misslichen Lage befreien kann.