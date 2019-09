Nicht nur bei Nina spielt Sportkleidung auch außerhalb des Fitness-Studios eine immer größere Rolle. Im Sport-BH in den Club? In Running-Tights zum Einkaufen? Sind schon lange keine Looks mehr, die für Unverständnis oder Augenrollen sorgen. Auch die Sängerin Dua Lipa integriert Elemente von Work-Out-Wear sowohl in ihre Bühnenoutfits, als auch in ihre Alltagslooks und hat so ihren ganz persönlichen Stil geschaffen: stark, sportlich und weiblich. Wie war es für Nina, eine Woche lang den Stil von Dua Lipa (im wahrsten Sinne des Wortes) zu sporten und wie wichtig sind ihr Aussehen und Design ihrer Sportkleidung?