8 Dinge, die Du in Berlin mit Kind erleben kannst

Hier gibt es ein neues Projekt, so frisch wie das Gemüse, was dort angepflanzt wird: Der Prinzessinnengarten zieht um. Dieselbe Organisation, die schon eine Brache am Moritzplatz begrünte, schafft nun ein neues Projekt auf ehemaligen Teilstücken des St.-Jacobi-Friedhofs in Neukölln. Sich so die Hände schmutzig zu machen, wirkt nicht nur beruhigend, sondern man kann on top noch gemeinsam Essen anbauen. „Wow, Tomaten!“, mag da das eine oder andere Stadtkind sagen. Eben! Und sowieso: Dreck ist gut!