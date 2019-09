2 Zwillinge, 1 Trend: So schwer lebt es sich eine Woche lang ohne Smartphone

Weniger ist mehr, aber sich auf das Nötigste zu reduzieren ist erschreckend schwer. Was brauchen wir wirklich um unseren Alltag zu meistern und müssen wir immer und überall Zugang zu allen Informationen haben? Dieses unendliche Überangebot an Technik, Internet und Kommunikation führt mittlerweile bei vielen zur totalen Übersättigung. Somit war es auch nicht sonderlich verwunderlich, welchen Hype Nokia auslöste, als sie verkündeten, dass legendäre 3310 weder neu auf den Markt bringen zu wollen . Nicht nur, dass das angeblich unzerstörbare Handy mittlerweile Kult ist, Nokia hat auch einen Nerv getroffen. Entschleunigung ist das neue Multitasking, Achtsamkeit ist King. Neuer Hype? Ganz klar, das mussten wir natürlich sofort austesten. Zufälligerweise fiel unser kleines Experiment genau in die Fastenzeit, Verzicht war also sowieso in unserem Umfeld ein großes Thema.. Fast jede*r verzichtet gerade auf irgendwas: Weniger Müll weniger Zucker , weniger Kaffee, kein Fleisch, gar keine Nahrung (NICHT MIT UNS!) oder einfach mal weniger fluchen (WTF?!). Bei uns war es also ein Informationsdetox. Ganze fünf Tage haben wir unsere geliebten Pixel XL - Streicheltelefone in eine dunkle Schublade gepackt und uns wunderschöne Nokia Knochen im hippen Babyblau auf ebay bestellt. Interessant für uns war besonders, ob wir überhaupt noch in der Lage dazu sind, unseren Alltag ohne ständige Hilfe von Steve und Google zu meistern oder wir eine Woche lang orientierungslos, hungrig und einsam durch eine uns plötzlich fremde Stadt geistern werden.