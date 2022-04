Wieso es toll ist, auch mal Anfänger:in zu sein

Selbst wenn ich jeden Tag den ganzen Tag lang trainieren würde, würde es trotz Pandemie mindestens zwei Jahre dauern, um den nächsten Gürtel zu erlangen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich fast sofort in diesen Sport verliebte: Um richtig gut darin zu werden, brauchst du einen langen Atem. Es fühlt sich wie das perfekte Elixier für die Welt an, in der wir leben, die alles verherrlicht, was mit wenig Aufwand verbunden ist, aber eine schnelle Belohnung bringt (denk nur mal an die sofortige Genugtuung, wenn du etwas auf Instagram postest und die ersten Likes eintrudeln).