Neu auf Netflix: Auf diese Serien & Filme kannst du dich im August freuen

Der Sommer ist in vollem Gange! Aufgrund tropischer Temperaturen sind wir alle gerade so oft wie möglich am kühlen Nass, umarmen einen Ventilator oder halten uns an einem Ort mit Klimaanlage auf. Viele von uns haben gerade einen enormen Nachholbedarf und bleiben deshalb nur zu Hause, wenn es sein muss, und sind möglichst viel auf Achse. Obwohl die Hitzewelle dieses Jahr echt nicht ohne ist, haben wir nach dem letzten Jahr aber eindeutig keinen Grund, uns darüber zu beklagen.