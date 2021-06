Das Staffelfinale von Sweet Tooth wirft ganz neue Fragen auf

Wenn Birdies Alaska-Cliffhanger also tatsächlich eine Szene aus der Vergangenheit sein sollte, ergibt das durchaus Sinn. Schließlich wirkt es nicht so, als hätte die amerikanische Infrastruktur den Virusausbruch überlebt – wie hätte Birdie also die Mittel und Möglichkeit bekommen sollen, nach dem Virus eine Forschungsreise nach Alaska anzutreten? Sie hätte so eine Expedition nicht allein hinbekommen, während die Welt unterging. Noch dazu wissen wir aus einer vorherigen Szene, dass Birdie von Soldaten in ein Regierungslabor gesperrt, danach entlassen wurde und einige Zeit in ihrem Zuhause in der Nähe verbringen konnte, bevor sie aufbrach, um nach Gus zu suchen. Wie hätte sie dann in Alaska landen sollen?