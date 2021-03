Auf die zweite Hälfte von Staffel 5 von Riverdale müssen wir jetzt lange warten

Und wie wird es in diesen Episoden weitergehen? Sieben Jahre in der Zukunft ist Riverdale immer noch Riverdale – doch bedeutet der Zeitsprung eben, dass der Serie für ihre Charaktere alle Türen offen stehen. Wir haben schon einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie sich Archie (KJ Apa), Cheryl (Madelaine Petsch) und alle anderen in diesen Jahren weiterentwickelt haben. Betty arbeitet für das FBI; Jughead und der Neuzugang Tabitha Tate (Erinn Westbrook) ermitteln in einem neuen, mysteriösen Fall. Und frühere Nebencharaktere wie Toni (Vanessa Morgan) und Fangs (Drew Ray Tanner) bekommen mehr Aufmerksamkeit denn je. Ist es bei all diesem Story-Potential wirklich ein Wunder, dass die Serie nur ein paar Wochen nach dem Staffelbeginn direkt um eine sechste Staffel verlängert wurde? Wohl kaum – und das weiß auch der Macher der Show selbst.