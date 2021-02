Der Zeitsprung in Riverdale kommt – was wir bisher wissen

Jede Staffel von Riverdale dreht sich um eine zentrale Frage: Wer hat Jason Blossom umgebracht? Wer ist der Black-Hood-Killer? Wie sind ein paar Vorstadt-Teenager in ein Sexy-Kitzel-Video-Business reingerutscht? (Okay, klar, das war genau genommen nicht die Hauptfrage der Staffel, aber so haben wir diesen ganzen Plot noch nicht verarbeitet.) Das Netflix-Drama steckt momentan in seiner fünften Staffel; jede Woche erscheint eine weitere Episode. Und die Frage, die die Fans in dieser Staffel beschäftigt, ist diese: Wann kommt der Zeitsprung, und was bedeutet er für Archie, Betty und Co.?