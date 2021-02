6 Fragen, die uns Staffel 2 von Fate: The Winx Saga bitte beantworten muss

Dieser finale Twist wirft eine ganze Reihe von Fragen zu Winx auf, die die Serie in den letzten Minuten der letzten Folge völlig ignoriert. Warum haben die Aster-Dell-Hexen Bloom überhaupt gestohlen? Lässt sich Blooms Abstammung noch zurückverfolgen, obwohl sie inzwischen verwaist ist ? Wenn Blooms wahre Eltern angeblich so mächtig sind, wieso haben sie ihre Tochter dann nicht im Menschenreich gesucht? Wieso gibt es eine Verbindung zwischen Bloom und den Verbrannten? Während ich mir die erste Staffel ansah, ging ich davon aus, dass wir erfahren würden, dass Blooms Mutter während der Schwangerschaft von einem Verbrannten infiziert wurde (und so etwas von der Verbrannten-Magie an Bloom weitergegeben wurde), aber nichts dergleichen kam. Und dieses ungelöste Rätsel ist in der Serie nicht allein.