15 Cord-Pieces, mit denen der Herbst richtig kuschelig wird

Und diese Looks sind längst erprobt: Ganz à la Dustin Hoffman in Die Reifeprüfung und Ali MacGraw in Love Story kombinieren wir dabei high-waisted Schlaghosen mit rostfarbenen Rollkragenpullis und zweireihige Blazer mit gestuften Kleidern, die uns direkt in die 70er zurückversetzen. Wenn du aber etwas weniger nach historischem Uni-Campus und mehr nach dem 21. Jahrhundert aussehen möchtest, liefern dir Labels wie Toast und ASOS mit Bomberjacken und Jumpsuits den modernen Dreh zum klassischen Stoff.