Bunt wie der Herbst: 18 Stiefeletten, die nicht schwarz sind

Ob du an sonnigen, milden Herbsttagen deiner guten Laune Ausdruck verleihen oder an verregneten, nebeligen, nasskalten Tagen mit einem fröhlichen Outfit der Tristesse des Alltags etwas entgegen setzen willst: In der folgenden Slideshow findest du die perfekten Stiefeletten für die Übergangszeit. Freu dich auf transparente Gummistiefel, mit denen du deine bunten Lieblingssocken perfekt in Szene setzen kannst, kuschelweiche gefütterte Ugly-Boots von Birkenstock, ultrafeminine, schmal geschnittene Stiefeletten und klobige Boots mit derber Sohle.