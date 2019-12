Wie sie das machen wollen? Zum Beispiel mit dem Special Edition Sneaker (STELLA LUNA) Lucien Lace-Up haben die beiden Teams einen Schuh geschaffen, der nicht nur einen solidarischen Mehrwert schafft, sondern mit zeitgemäßem Design und der im Winter notwendigen und über das Jahr zum anhaltenden Trend gewordenen Signalfarbe überzeugt. In traditionellen Ledermanufakturen in Norditalien hergestellt, verbindet der Schuh außerdem noch klassisches Handwerk und contemporary Sneakerhead-Spirit. Mit jedem Kauf eines (STELLA LUNA)Sneakers geht ein Teil des Umsatzes direkt an den Global Fund geht, der mit Hilfe von Organisationen wie [RED] medizinische Versorgung in Gebiete bringt, in der genau diese notwendigen Mittel zur Behandlung und Prävention von HIV und AIDS notwendig sind. 20.000 Dollar soll das Projekt für diesen Zweck einbringen – und das ist mit Sicherheit mehr wert als ein alter Irrglaube.