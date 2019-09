Bereits vor der Erstausstrahlung des Thrillers You - Du wirst mich lieben wurde beschlossen, dass es eine zweite Staffel geben soll. Und ich muss sagen, nachdem ich die Serie innerhalb eines Wochenendes gebingt hatte, verstand ich auch warum. Wann genau Season 2 rauskommen soll, steht leider noch nicht fest. Es wird allerdings schon wild spekuliert – manche rechnen mit Herbst 2019, andere glauben, es könnte schon im Sommer so weit sein. Auf dem offiziellen Instagram-Account von You heißt es nur „Season 2 coming soon.“ Wir müssen uns also noch etwas in Geduld üben.