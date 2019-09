Jamie Lee Curtis: Warum die Neuverfilmung von Halloween feministischer denn je ist

Das stimmt, auch wenn der Film vor den jeweiligen Movements geschrieben wurde – noch bevor der erste Artikel über Harvey Weinstein erschien. Daran merkt man aber: Es lag bereits etwas in der Luft. Diese neue Welle der Frauenbewegung, in der so viele die Macht der eigenen Narration für sich beanspruchen, so wie die Frauen, die dem Autoren des ersten Entlarvungs-Artikels von Ronan Farrow, Infos lieferten und unzählige weitere Beispiele mutiger Frauen, haben sicherlich die Performances in Halloween beeinflusst, auch wenn dies nicht die anfängliche Intention des Filmes war. Ähnlich war es auch bei Wonder Woman , der ebenfalls vor den Weinstein-Anschuldigungen erschien und bereits Jahre zuvor in Arbeit war. Musik, Filme und andere Kunstformen behandeln aktuelle, kulturelle Thematiken oftmals vor deren Aufkommen – fast wie eine subtile und delikate Einleitung.