Gleichzeitig entstand ein TV-Spot, in dem Caleb McLaughlin ( Stranger Things ) die Rolle des Erzählers einnimmt und Größen wie Ava DuVernay (13th,Central Park Five), Britney Young (GLOW),Danielle Brooks (Orangeis the New Black), Lena Waithe (Master of None; Dear White People;Step Sisters) und Spike Lee (She’sGotta Have It) vorkommen. Der Spot verkündet, dass der große Moment, den schwarze Schauspieler und Kreative in der Popkultur gerade erleben von Dauer ist.