Wie man sich 100.000$ ergaunert: Die neue Netflix-Serie der Grey's-Anatomy-Macher

Rhimes soll für die geplante Netflix-Serie sowohl am Drehbuch mitarbeiten sowie als Produzentin agieren. Bisher ist noch unklar, ob Delvey an der Produktion mitverdienen wird, wie es beispielsweise Frank Abagnale, der Mann hinter Catch me if you Can tat. Aktuell sitzt sie in einem Gefängnis in Riker's Island und wartet auf ihren Prozessbeginn, soll aber bereits versucht haben, Telefonate mit Produzenten zu führen, um Wünsche darüber zu äußern, welche Schauspielerin sie verkörpern soll.