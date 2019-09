Am ersten Montag im Mai 2018 müssen sich die Gäste der Met Gala warm anziehen und starke Nerven beweisen, zumindest wenn es nach den Machern der neuen Gauner-Komödie „Ocean’s Eight“ geht, denn die hochkarätige Veranstaltung ist der Schauplatz der kommenden Fortsetzung. Der vierte Teil der Diebesreihe wird seit dem Auftauchen des ersten Fotos vom Set sehnsüchtig erwartet. Sandra Bullock spielt Debbie Ocean (die Schwester von Danny Ocean aka George Clooney) und hat sich nur die besten der besten Bad Bitches an die Seite geholt, um einen der größten Raubüberfälle durchzuziehen, die New York je erlebt hat: Lou (Cate Blanchett), Constance (Awkwafina), Nine Ball ( Rihanna , die ganz nebenbei auch noch Co-Gastgeberin der tatsächlichen Met Gala 2018 ist ), Amita (Mindy Kaling), Tammy (Sarah Paulson) und Rose (Helena Bonham Carter) vereinen sich mit ihren gaunerischen Fähigkeiten zu einem Powercast, an dem im kommenden Sommer 2018 niemand vorbeikommen wird. Das Objekt der Begierde? Eine wertvolle Halskette, bei der Met Gala getragen von Daphne Kluger (Anne Hathaway)! Das Motiv? Eine wertvolle Halskette!