ASOS Fix ist der neue „Same Day Delivery Service“, mit dem die Online-Einkäufe einen noch am selben Tag erreichen. Es gibt hierfür zwei Bedingungen:

ASOS Fix ist für Kunden verfügbar, die von Montag bis Samstag vor 13 Uhr Bestellungen aufgeben.

Die zweite und nicht zu verachtende Bedingung (zumindest vorerst) ist, die Lieferung muss an eine Berliner Postanschrift gehen. Der Service kostet 20€ und die Pakete werden zwischen 19 und 22 Uhr am selben Tag zugestellt. Ermöglicht wird der Same Day Delivery Service durch ein neues ASOS Lager, das im letzten Jahr am Rande Berlins eröffnet wurde.