Ein Stil entsteht durchs Probieren und einen Faible für etwas bekommt man durchs Entdecken. Deshalb sollte es besonders im Bereich Mode keine Abgrenzungen mehr geben. Auch Kicki ist der Meinung, dass ausprobieren alles ist: „Ich habe so viele Phasen durchgemacht, bis ich hier war – und auch jetzt noch habe ich das Gefühl, dass ich am laufendem Band Sachen an mir verändere. Freut euch drauf, bald Bilder anzugucken und zu denken: Igitt, was hatte ich da an? Wenn ich daran denke, dass ich mal Galaxy-Leggings mit einem knallblauen Woll-Cardigan kombiniert habe, kommt mir das Grauen. Aber ich finde die Bilder echt witzig.“