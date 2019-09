Hubert de Givenchy: Das hat er der Modewelt hinterlassen

Wir alle kennen die Szene: Audrey Hepburn steht am frühen Morgen vor dem großen Tiffany-Store auf der Fifth Avenue in New York. Sie trägt ein schwarzes, schlichtes Kleid und ein großes Perlen-Collier, hält ein Crossaint und einen Coffee-to-Go in der Hand.

Was jedem in der Erinnerung hängen bleibt? Ihre unfassbare Eleganz im kleinen Schwarzen. Givenchy entwarf dieses Kleid für Hepburns Rolle als Holly Golightly. Seither ist es in wohl jedem Kleiderschrank aufzufinden.