Und genau darum geht es. Shudu entspricht einem Ideal, das es in Realität auch gibt: Frauen und Männer der afrikanischen Kultur, die seiner Ansicht nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, besonders in der Tech-Szene. Augmented Reality wird immer bekannter, doch die Ethnien, die hier gezeigt werden, sind bisher sehr eintönig. Er betont: „Genauso wie in vielen anderen Branchen fehlt es der 3D-Welt an ethnischer Diversität und dunkelhäutige Charaktere und kulturelle Werte sind dort besonders selten.“