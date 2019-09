Morgens keinen Stress mehr: So findest du deine tägliche Wohlfühl-Uniform

Mein erstes Experiment in Sachen Selbst-Simplifizierung war der Uniform-Look. Was dahinter steckt: Man legt sich eine Art Uniform zu, die man jeden Tag trägt. Vor allem im Modebereich gibt es dafür jede Menge Vorbilder. So sieht man zum Beispiel den Designer Jonathan Anderson von JW Anderson vorwiegend in navyblauen Pullis, Jeans und Sneakern. Karl Lagerfeld bevorzugt bekanntlich seit Jahrzehnten schwarze Anzüge, weiße Stehkragen-Hemden, schwarze Krawatten und XL-Sonnenbrillen. Die berühmtesten Uniform-Dresser aus der hiesigen Modeszene sind Alexandra Fischer-Roehler und Johanna Kühl von Kaviar Gauche. Die Designerinnen kennt man fast nur in weißer Bluse und schwarzer Hose.