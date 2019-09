Cara hat wieder ein Hair Makeover bekommen & so erwachsen sieht sie jetzt aus

Es scheint, als sei Cara Delevingne seitdem immer mutiger geworden – zumindest war das Experimentieren mit Farbe und das Umstylen der Frisur angeht. Diese Woche zeigte die 25-jährige sich während der Promo-Tour für ihr neues Buch Mirror Mirror in London abermals überraschend in neuem Look. Der eis-blonde Ton ist passé, Delevingne trägt jetzt einen nussbraun gefärbten Kurzhaarschnitt, der sich nicht nur perfekt in die herbstliche Jahreszeit fügt, sondern sie gleich viel erwachsener aussehen lässt. Oder was meint ihr?