Vor kurzem hat Cara Delevingne angekündigt, dass sie für ihre Rolle im Film Life in a Year in dem die Britin ein krebskrankes Mädchen spielt, Haare lassen würde. Mit einem Kurzhaarschnitt fing sie an – und jetzt? Jetzt ist sie noch einen Schritt weiter gegangen und trägt Glatze. Hier ihre Veränderung der letzten Wochen, Step by Step: