Gerade mal einen Monat ist es her, dass Cara Delevingne bei Rihannas Puma-Modenschau an der Pariser Fashionweek ihren neuen platinblonden Bob präsentierte. Jetzt hat sich die Britin von dieser Frisur auch schon wieder verabschiedet und trägt einen rosa gefärbten Pixie-Cut – alles für ihre Rolle im Film Life in a Year, der 2018 in die Kinos kommt. Auch ihr Co-Star Jaden Smith musste sich dafür umstylen lassen. Er bekam von Papa Will Smith die Dreadlocks abgeschnitten.