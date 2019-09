Emmys 2017: Endlich werden Frauen über 30 & People Of Colour gebührend gefeiert

Neben der Altersdiversität haben die Emmys außerdem auch mit ethnischer Diversität ein Statement gesetzt: Lena Waithe wurde für Master Of None gemeinsam mit Aziz Ansari prämiert, Donald Clover wurde als bester Hauptdarsteller einer Comedy-Serie (Atlanta), Sterling Brown für seine Rolle als Protagonist einer Drama-Serie (This Is Us) und Riz Ahmed für seine führende Rolle in der HBO-Serie The Night Of ausgezeichnet. Das Festival hat sich also auch gekonnt des #SoWhite-Hashtags erledigt, das in den vergangenen Jahren so vielen Award-Shows nachgesagt wurde.