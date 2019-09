Spinnenphobie? Mit diesen Hacks verbannt ihr Spinnen & Insekten aus der Wohnung

Wer kennt das nicht? Kurze bevor man sich abends bettfertig machen und in die Federn hüpfen will, entdeckt man irgendwo an der Decke eines dieser hässlichen, mehrbeinigen Krabbeltierchen. Meistens sitzen die Viecher natürlich an der Decke, man kann sie also nicht so ohne Weiteres aus dem Raum befördern, sondern muss mitten in der Nacht mit einem Staubsauger auf eine Leiter klettern oder fuchtelt wild mit dem Staubwedel durch die Gegend. Das ganze Prozedere muss von außen betrachtet jedenfalls ziemlich amüsant aussehen. Und überhaupt – warum machen die es sich eigentlich immer in unseren vier Wänden gemütlich? Immerhin haben viele Menschen (wenn auch nicht alle) ein Problem mit Spinnen oder anderen Insekten, zumindest wenn sie sich in ihrem Haus befinden.