Nach Normcore kommt Menocore: Das hat es mit dem neuen Trend auf sich hat!

Doch was genau hat man sich unter diesem Trend eigentlich genau vorzustellen? In letzter Zeit sind in vielen Fashion Editorials sowie in den sozialen Netzwerken vermehrt Looks aufgetaucht, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt als modisch bezeichnen würde. Ganz im Gegenteil: Pyjama Pants, Leinenblusen, Khaki-Shirts kombiniert mit Fischerhüten, Bastkörbchen oder Outdoor-Sandalen. Augenscheinlich geht es hier um einen gewissen Bequemlichkeitsfaktor, um Schnitte und Accessoires, die man eher an reifen als jungen Frauen sieht, aber nicht um das, was man allgemeinhin als Modetrend bezeichnen würde.