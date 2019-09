Solltest du tausende, aufgeregte Quietschgeräusche hören, kann es wohl momentan nur das gesamte Internet sein, das gemeinsam wegen des Trailers der Disney-Verfilmung A Wrinkle in Time am Ausrasten ist sein. Der Film fängt mit einer Erzählung von Oprah Winfrey an, die Mrs. Which spielt , und featured eine einprägsame Coverversion von „Sweet Dreams”, einem Hit der 80er Jahre Band Eurythmics. In dem Science-Fiction-Film, bei dem Ava DuVernay Regie geführt hat, spielen lauter A-Promis mit: Oprah Winfrey, Mindy Kaling, Reese Witherspoon, Chris Pine und Newcomer Storm Reid, der den Protagonisten Meg Murray spielt.