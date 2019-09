Warum will eigentlich niemand echte Orgasmen von Frauen in Pornos sehen?

Wir haben in den vergangenen Wochen nicht nur einmal über den sogenannten Orgasm Gap gesprochen – also darüber, dass Frauen im Verhältnis deutlich seltener zum Orgasmus kommen als Männer. Neue Studien haben jetzt auch belegt, dass eben dieser Unterschied auch im Bereich der Pornografie gravierend ist. Es ist jedoch offenbar so, dass Pornodarstellerinnen noch seltener zum Höhepunkt kommen als alle anderen Frauen. Es liegt also der Gedanke nahe, dass der weibliche Orgasmusmangel in Pornos auch Einfluss auf unser aller Orgasmus-Quantität nehmen könnte.