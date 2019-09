Ehrlich wahr – diese skurrilen Fashion Pieces gibt es derzeit wirklich im Laden zu kaufen

Modetrends sind nicht unbedingt schön, auch auch nicht immer praktisch, manchmal dafür aber eben äußerst mutig. Zum Beispiel dieser Badeanzug des US-amerikanischen Brands Belovedshirt. Das Modell „Sexy Chest One Piece“ kommt im Look eines haarigen Männeroberkörpers daher und ging in der letzten Woche viral. Wer am Strand oder im Freibad auffallen will, dem ist in diesem Badeanzug definitiv die Aufmerksamkeit sicher.