Das ist Gretas erster Job nach „Germany's Next Topmodel“

216.000 Follower hat Greta Faeser bei Instagram – obwohl sie schon im März bei „Germany's Nex Topmodel“ ausgestiegen ist, ist sie beliebter als die noch verbleibenden Girls der Show. Auf ProSieben.de steht Greta nach wie vor auf auf Platz 1 im Influencer-Ranking der diesjährigen Staffel – man muss sich also keine Sorgen um die Karriere der Hamburgerin machen. Thomas Hayo hat ihr ja schon die große internationale Modelkarriere vorausgesagt, doch erst mal hat sie sich für etwas solides entschieden: ein Praktikum. Die 21-Jährige arbeitet nun beim Online Fashionshop ABOUT YOU und betreut den Social Media Auftritt, unterstützt bei der Influencer Recherche und hilft bei der Organisation.