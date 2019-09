Das Lingerie-Label Lonely ist bekannt dafür, vielfältige und in den Medien unterrepräsentierte Frauen, zu zelebrieren. Auf übermäßige Photoshop-Bearbeitung wird bewusst verzichtet. Nachdem in den letzten Saisons Transgender- und Plus Size Models die Kampagnen von Lonely zierten, steht jetzt eine wunderschöne Frau in ihrem besten Alter im Mittelpunkt.