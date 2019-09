Der neue Fifty Shades of Grey-Trailer verrät einiges über Christians Exfreundinnen

Vor wenigen Wochen durften wir uns bereits mit dem ersten Trailer zum zweiten Teil der Fifty Shade of Grey-Saga einen ersten Eindruck vom bevorstehenden Kinospektakel machen. So wissen wir etwa, dass Anastasia (Dakota Johnson), genau wie in der Buchvorlage, auf Christians (Jamie Dorman) Verflossene treffen wird. Während sich die eine, Leila (Bella Heathcote), als Anas Stalkerin herausstellt, ist Elena (Kim Basinger) die erfahrene ältere Frau, die Christian nachhaltig geprägt hat. In einem neuen Trailer, der an Silvester veröffentlicht wurde, sehen wir noch mehr von den beiden.