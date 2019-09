Ich betrete die Umkleidekabine mit zwei Blusen und einer 10-Euro-Strumpfhose. Bevor ich meine Hose ausziehe, scanne ich die Ecken der Kabine auf und ab. Keine Überwachungskameras. Ich ziehe also meine Hose aus und schlüpfe in die Strumpfhose. Sie sitzt perfekt, also klemme ich mit aller Kraft die Sicherung ab und ziehe meine Jeans darüber. Als ich rausgehe, spüre ich, dass die Jeans enger sitzt, aber anderen fällt es nicht auf. Ich kaufe die Blusen.



Wenn es nach mir geht, ist das, was ich tue, kein grober Ladendiebstahl, sondern ein Kavaliersdelikt. Hier ein Notizbuch, da ein Paar Leggings. Objektiv gesehen ist das moralisch natürlich verwerflich, aber so fühlt es sich gar nicht an. Ich bin in New York in eher bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, wenn nicht sogar ärmlich, wodurch ich eine nicht zu sättigende Gier nach materiellem Reichtum entwickelt habe. Meine Mutter zog mir regelmäßig Kleidung an, die mir viel zu groß war, mit dem Argument, dass sie mir noch Jahre später passen und wir so Geld sparen würden. An Weihnachten kamen meine vier Geschwister und ich uns jedes Jahr vor wie ein Hindernis. Zum Geburtstag wünschte ich mir niemals Geschenke. Ich war auch nie außerhalb der fünf Stadtteile von New York City. Meine Prom schien mir unnötiger Pomp zu sein, also ging ich nicht hin.



Während der Oberschule war ich besessen von der Idee, endlich mehr zu besitzen, doch was die Mittel anging, die mir zur Verfügung standen, waren mir die Hände gebunden: Ich konnte meine Eltern nicht dazu bringen, mehr zu arbeiten, aber genauso wenig konnte ich die Welt zwingen, weniger zu verlangen. Also nahm ich eines Tages in einem großen Bekleidungsgeschäft einfach das Preisschild von einem schwarzen Shirt. Ich brauchte es nicht, trotzdem musste ich es haben. Ich rollte es so klein wie möglich und stopfte es in meine Tasche. Dann ging ich aus dem Laden. Es war einfach. Sehr viel einfacher als ich gedacht hatte. Und schon war ich infiziert.